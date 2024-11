Liberoquotidiano.it - "Tutti nei rifugi, attacco massiccio, ambasciata chiusa": allarme a Kiev, arriva la tempesta di fuoco

dell'Usa nella capitale ucraina. "L'degli Stati Uniti aha ricevuto informazioni specifiche di un potenzialeaereo significativo il 20 novembre", si legge sul sito web della rappresentanza diplomatica, che annuncia la chiusura "per estrema cautela". L'raccomanda ai cittadini statunitensi di "prepararsi aarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato unaereo". Intanto Joe Biden ha autorizzato la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina. Lo riferisce il Washington Post che cita due ufficiali Usa, sottolineando come si tratti di una mossa che rafforzerà le difese dicontro l'avanzata delle truppe russe. Una decisione non esente da critiche in relazione ai rischi per i civili e chedopo le notizie sul via libera all'impiego di missili a lungo raggio per colpire all'interno del territorio russo.