Quotidiano.net - Tutti i dolori della transizione. Serve una svolta

Leggi su Quotidiano.net

di Roberto Brunelli Anche a Berlino è tortuosa la via’buona energia’. O se non altro è lastricata di ottimi propositi e di difficili realizzazioni. Prendete la cancelleria federale, finora abitata da Olaf Scholz: ebbene, a dispettogrande ’energetica’ avviata dalla ’locomotiva d’Europa’ per trasformare il sistema fossile-nucleare in un sistema energetico sostenibile basato sulle rinnovabili, a segnare un imbarazzante ritardo in proposito è proprio il grande edificio a due passi dal cupolone del Reichstag che ospita il governo tedesco. Infatti, come rivelato dalla Zeit, la cancelleria federale viene ancora riscaldata a petrolio, il combustibile ’sporco’ di cui la Germania intende disfarsi rapidamente: il passaggio, annunciato per lo scorso settembre, al cosiddetto ’teleriscaldamento’ sul quale si fonda il mix energetico di Berlino e che consiste in gran parte di gas naturale, è ancora fermo ai nastri di partenza, causa lavori che vengono costantemente interrotti.