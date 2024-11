Bubinoblog - STORIE DI DONNE AL BIVIO: MONICA SETTA NEL PRIME TIME DI RAI2 CON L’UOMO MISTERIOSO

dialtorna nella prima serata didopo gli ottimi ascolti registrati quest’anno. Oltre alle interviste in rosa di, arriva un uomo.L’annuncio arriva dagli amici di Tvblog. In primavera avremo dunque il martedì sera un secondo ciclo di Belve con Francesca Fagnani, a seguire per 4 giovedì ci sarà la.La popolare giornalista e conduttrice riporterà così neldiil suo programma artigianale che porta ascolti a costi irrisori ed è una produzione tutta interna alla Rai.La novità che impreziosirà il nuovo ciclo di interviste sarà la presenza di un uomoche verrà svelato in puntata, come accadeva nel celebre Harem di Catherine Spaak.L'articoloDIALNELDICONproviene da BUBINO.