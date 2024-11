Anticipazionitv.it - Provvedimento disciplinare al Grande Fratello: il comunicato

Leggi su Anticipazionitv.it

Unha colpito i concorrenti del, segnando un momento di forte tensione nella Casa. La produzione ha annunciato un drastico taglio al budget settimanale a causa di ripetute violazioni del regolamento, come comunicazioni in codice e uso scorretto dei microfoni. L’annuncio, letto da Luca Calvani e Amanda Lecciso, ha acceso il dibattito tra gli inquilini, portando a chiarimenti e richiami. Tra reazioni confuse e ammonizioni, i concorrenti devono ora affrontare una nuova sfida: gestire un budget ridotto del 30%. Scopriamo i dettagli delle infrazioni e come stanno reagendo gli inquilini di fronte a questa decisione.Ilufficiale scuote la CasaLa decisione della produzione delè arrivata come un fulmine a ciel sereno. Amanda Lecciso e Luca Calvani hanno letto il, che sottolineava gravi infrazioni come “comunicare in codice” e “togliersi il microfono”.