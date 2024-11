Gaeta.it - Proposta di intitolazione di una via a Andrea Spezzacatena in omaggio al suo ricordo e alla lotta contro la transfobia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggi si celebra il dodicesimo anniversario dmorte di, un giovane la cui vita è stata segnata da atti di bullismo e discriminazione. In concomitanza con questa ricorrenza, il consiglio comunale di Roma ha avanzato unaper intitolare una strada della capitale, via delle Carine, al ragazzo noto per i suoi “pantaloni rosa“. La sua storia è attualmente al centro dell’attenzione grazie al film “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, che ha ottenuto grande visibilità nelle sale.Lain consiglio comunaleLadiè stata presentata da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale. Marrazzo ha sottolineato l’importanza simbolica di questa iniziativa, che non solo rendead, ma si propone anche come un impegno verso una società più inclusiva.