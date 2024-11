Quotidiano.net - Parola d’ordine: decarbonizzare con pragmatismo

I decisori europei hanno scelto di utilizzare le due crisi energetiche del 2020 e del 2022 come opportunità per accelerare il processo di decarbonizzazione del sistema energetico ed economico, rendendo più ambiziosi gli obiettivi da raggiungere al 2030 e traguardando la neutralità climatica al 2050. "È ancora presto però – spiega Giorgio Graditi direttore generale dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile – per comprendere se le azioni e misure attuate siano in linea con le ambizioni, ma una prima valutazione sullo stato del sistema energetico italiano è già oggi possibile mettendo a confronto i trend in atto e le traiettorie che i diversi indicatori dovrebbero seguire per centrare i target 2030 inclusi nel Pniec 2024, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, target in alcuni casi meno ambiziosi di quelli coerenti con lo scenario Ff55 della Commissione Europea".