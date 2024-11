Romadailynews.it - Olena Zelenska in visita al Bambino Gesù: solidarietà ai bambini ucraini

La first lady ucraina, insieme alle consorti dei leader di Lituania, Serbia e Armenia, ha incontrato il presidente dell’ospedale per ringraziare del supporto fornito durante il conflitto.La first lady ucrainahato oggi l’Ospedale Pediatrico, a Roma, per ringraziare l’istituto per il sostegno fornito aidall’inizio della guerra. Accompagnata dalle consorti dei presidenti di Lituania e Serbia, Diana Nausediene e Tamara Vucic, e dalla moglie del primo ministro dell’Armenia, Anna Hakobyan,ha incontrato il presidente dell’ospedale, Tiziano Onesti.Laha seguito l’incontro trae papa Francesco al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro. Al, la delegazione ha portato parole di gratitudine per l’assistenza prestata dall’ospedale ai giovani pazienti e alle loro famiglie: dall’inizio del conflitto, l’istituto della Santa Sede ha accolto oltre 2.