Nuovo bando da 870 milioni per la terza corsia della A4 | opportunità di sviluppo per il nord-est

Facebook WhatsAppTwitter Undal valore di 870di euro ha recentemente ricevuto approvazione per il potenziamentoA4, che collega Venezia a Trieste. Questo progetto prevede la costruzionenel tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave, estendendosi per 25 chilometri, e include la realizzazione di unsvincolo e casello a San Stino di Livenza. L’iniziativa rafforza la rete di Autostrade Alto Adriatico, finalizzata ad accrescere la capacità di trasporto su una delle vie più strategiche delItalia.Dettagli dele dell’operaCon un valore dei lavori a base di gara pari a 588di euro, ilè stato approvato dal Commissario per l’emergenzaA4, Massimiliano Fedriga. La scelta di affidare il progetto a un contraente generale implica una corresponsabilità elevata per l’affidatario, il quale avrà l’obbligo di consegnare l’opera finita “chiavi in mano” alla Concessionaria autostradale.