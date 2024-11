Quotidiano.net - Nei primi mesi del 2025 il via alle operazioni

La nave Fsru BW Singapore (il rigassificatore di Ravenna) entrerà in esercizio al largo di Punta Marina entro il primo trimestre del prossimo anno. Sono state impiegate fino a 1.200 nel momento di massimo sforzo e rilevanti sono e saranno le ricadute per il territorio ravennate. Sono coinvolti più di cento fornitori provenienti dalla provincia di Ravenna e dalla regione mentre sono stati assegnati contratti a imprese del territorio ravennate per più di 300 milioni di euro, con Rosetti Marino e Micoperi che sono in prima fila. Assegnati, nel frattempo, i lavori per la realizzazione della diga foranea, pronta per il prossimo autunno 2026, che garantirà l’esercizio della nave Fsru BW Singapore al massimo della sua capacità anche in condizioni meteomarine molto avverse.