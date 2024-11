Spazionapoli.it - Napoli-Roma, il big salta ancora l’allenamento: l’annuncio

Il big match trasi avvicina ma non arrivano buone notizie dalodierno: il big ha lavorato a parte.scaldano i motori, con lo stadio Diego Armando Maradona pronto ad ospitare la sfida tra Antonio Conte e Claudio Ranieri. Dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta ed il pareggio contro l’Inter, gli azzurri vogliono tornare subito alla vittoria per mantenere il primato in classifica.Situazione opposta per i giallorossi, alle prese con una crisi senza precedenti. Ranieri proverà fin da subito a dare la scossa alla sua squadra, cercando quantomeno di non uscire nuovamente con le ossa rotte dopo i quattro punti conquistati nelle ultime sei gare. Contro ilpotrebbe però non essere al meglio Paulo Dybala,alle prese con un problema fisico.lavoro differenziato per Dybala: Hummels e Mario hermoso non si sono allenatiproblemi per Paulo Dybala.