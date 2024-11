Puntomagazine.it - Napoli: controlli a tappeto a Ponticelli

: i Carabinieri identificano 100 persone e verificano 105 veicoli. Trovata in un un auto anche 67 pacchi di sigarette di contrabbando.anche negli esercizi commercialiI Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere.Durante le operazioni i militari hanno identificato 100 persone, di questi la metà pregiudicate.Denunciato un 26enne trovato in possesso di un coltello a serramanico.Nella lente deianche le auto con 105 veicoli passati al setaccio. Tra questi automobilisti anche un 38enne che, fermato, è stato trovato in possesso di 67 pacchi di sigarette di contrabbando. Le bionde erano nel cofano dell’auto.Denunciato, infine, il proprietario di un minimarket.