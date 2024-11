Gaeta.it - Milano ospita il grande evento del padel: il Milano Premier Padel P1 2024

Facebook WhatsAppTwitter IlP1 si prepara a prendere vita dal 2 all’8 dicembre presso l’Allianz Cloud. Questo torneo rappresenta l’ultima tappa del circuito professionistico della Federazione Internazionaledel, prima delle attese Finals di Barcellona. Sulle tavole delsi sfideranno alcuni dei più forti atleti del panorama mondiale, rendendo questoimperdibile per gli appassionati e per chi desidera scoprire il fascino di questo sport in crescita.I protagonisti del torneo: star internazionali delTra i protagonisti di questa edizione ci saranno Arturo Coello e Agustin Tapia, già campioni in 12 occasioni nel corso della stagione. La loro presenza promette sfide entusiasmanti e un’alta competitività. Altra coppia intrigante è quella composta da Fede Chingotto e Ale Galan, che porteranno la loro esperienza e abilità in campo.