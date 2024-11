Ilrestodelcarlino.it - McDonald’s assume, si presentano in 70

Che ci fosse grande interesse per i 45 posti di lavoro nel ristorante, la cui apertura è prevista entro la fine dell’anno nella zona di Budria a Pavullo, lo si era percepito da quando, una quindicina di giorni fa, si era diffusa la notizia di questa opportunità occupazionale e subito iniziarono ad arrivare richieste di informazioni sul come e quando poter partecipare ai colloqui di selezione. Lunedì scorso si sono presentati oltre 70 candidati all’assunzione che hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale e di confrontarsi con i dipendenti di altri ristoranti della stessa catena. Gli incontri si sono svolti nella Sala polivalente dell’Aeroporto Paolucci dove ha fatto tappa ilJob Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni.