Tvplay.it - Lutto devastante: mondo dell’Inter senza parole

Leggi su Tvplay.it

L’Inter piange un suo grande ex, scomparso in queste ore: un dolore immenso per tutti gli appassionati di calcio, soprattutto nerazzurriProprio in queste ore si è spento un grande personaggio del movimento italiano, che ha mosso i suoi primi passi proprio tra le fila della Beneamata. Ha ricoperto un ruolo importante in una delle squadre più rinomate della storia italiana.(TvPlay – LaPresse) Ildel calcio deve dire addio ad un altro protagonista molto amato e appartenuto ad un periodo davvero glorioso. Bruno Bianchi, classe 1947, si è spendo alla soglia dei 77 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 27 novembre). Bianchi era uno dei grandi esponenti del Veneto nel calcio, nella fattispecie della sua Venezia. Un gran bel giocatore che era cresciuto nelle giovanilie si era affermato in quella realtà.