L’Arezzo guarda il derby dall’alto. Il fattore classifica e il tabù Perugia

È la settimana del. Anzi, dei. Torna la partita più attesa dagli aretini, la trasferta cerchiata di rosso all’uscita dei calendari. Venerdì alle 20,30 la sfida in campionato poi, mercoledì 27 sempre alle 20,30 e sempre allo stadio Curi, il bis per gli ottavi di Coppa Italia di serie C. La più vicina in ordine di tempo è anche quella di maggior fascino. Sarà la partita numero 64 tra le due squadre che si affrontano in campionato dal 1926 all’aprile scorso. Il Cavallino cerca una vittoria esterna che manca dal 15 giugno 1986, quando all’ultimo turno di B Facchini e Ugolotti sancirono la retrocessione del Grifo in C1, inasprendo una rivalità esplosa già undici anni prima sempre in B quando fu invece il, destinato alla serie A, a dare una spinta verso la C agli amaranto.