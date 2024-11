Lanazione.it - «La violenza di genere non è un problema legato esclusivamente all’immigrazione»

Arezzo, 20 novembre 2024 – «Egregio Ministro Valditara, In riferimento alle sue dichiarazioni recenti, desideriamo sottolineare un punto fondamentale: ladinon è un, ma è una piaga che colpisce trasversalmente ogni strato della nostra società, inclusa la realtà delle famiglie italiane. Le statistiche e le storie che emergono ogni giorno lo dimostrano chiaramente: la maggior parte dei femminicidi in Italia avviene in contesti familiari, spesso per mano di partner o ex partner italiani. Questo non significa ignorare i problemi legati all’integrazione e alla prevenzione dellatra le comunità migranti, ma limitarsi a evidenziare questa correlazione rischia di distogliere l’attenzione dal vero, che è culturale, sistemico e strutturale.