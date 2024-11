Gqitalia.it - La nuova Nike Air Force 1 Sea Glass è un'autentica meraviglia

La Air Force 1 Sea Glass rappresenta al meglio ciò che nell'universo delle sneaker intendiamo per straordinario. Negli oltre 40 anni di esistenza della Air Force 1, l'aspetto di questo modello è sempre stato più o meno identico. Non c'è mai stato niente di simile alla Sea Glass. Siamo al cospetto di una calzatura è realizzata per gli sneakerhead che desiderano qualcosa di radicalmente originale da scoprire. Proviamo ad analizzarla un po' meglio.