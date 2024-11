Anteprima24.it - La mamma di Tiziana Cantone: “Mia figlia un niente nelle mani di tutti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“, mia, è diventata in un attimo undi”. Lo ha detto la signora Maria Teresa Giglio, a Isernia, agli studenti dell’Isis ‘Cuoco-Manuppella’ durante un incontro organizzato dai ragazzi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.fu trovata morta, nel 2016, dopo che video privati divennero accessibili acon un semplice click sulla tastiera di un telefono o di un pc. Aveva 31 anni. “Miaè l’emblema di questa nuova violenza – ha proseguito Giglio – che viene perpetrata sul web e l’ha uccisa, prima di tutto, nell’anima perché ancora non conosciamo la causa reale della morte”. La signora Giglio ha ricordato il lungo cammino, e le sue battaglie, per arrivare al reato di revenge porn: “All’epoca questo fenomeno non si conosceva.