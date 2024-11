Tvplay.it - Jonathan David sbarca in serie A, ora è possibile: il verdetto fa sognare i tifosi

L’attaccante canadese vicino ad un club italiano, ecco di chi si tratta: i dettagli.L’Inter di Simone Inzaghi si prepara al ritorno in campo contro il Verona. I nerazzurri affronteranno gli scaligeri come preludio di una settimana destramente complessa ed impegnativa, nella quale sfideranno prima la Fiorentina e poi il Lipsia in due match che. inevitabilmente, faranno da crocevia alla stagione dell’Inter.Inter,torna in auge: il piano dei nerazzurri ed ilaggancio (LaPresse) tvplay.itIl pareggio nell’ultima partita di campionato contro il Napoli è tutto sommato un risultato accettabile per gli uomini di Simone Inzaghi, che però si trovano adesso al quarto posto a pari punti con Atalanta Fiorentina e Lazio, ad un punto di distanza dal Napoli capolista.Ad Appiano Gentile tutti si preparano ad un mese di dicembre impegnativo anche, poi, sul piano del mercato.