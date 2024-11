Inter-Lipsia biglietti | dove acquistarli e prezzi

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo la vittoria contro l’Arsenal è ancora tempo per l’di fare gli onori di casa in un martedì sera europeo. Questa volta ospiterà i tedeschi del, che si siederanno nella dimora nerazzurra con il coltello tra i denti per risollevare la loro fame europea, con una pancia che in questo momento è totalmente vuota visti gli 0 punti conquistati fino a questo momento.L’nella propria dimora non è proprio la squadra che stende il tappeto rosso a chi si appresta a calcare il proprio pavimento, con San Siro che negli anni è diventato un forte inespugnabile in A e una conquista faticosa in Champions, e di certo questa volta non sarà una storia diversa, forte anche di tutta la servitù presente sempre in massa sui sediolini.Spesso negli anni si è detto come il Meazza sia stato il dodicesimo uomo dei trionfi nerazzurri, con una tifoseria che anche in questo caso non si farà trovare impreparata per assicurarsi un posto a tavola.