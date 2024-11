Ilrestodelcarlino.it - Incendio in camera. Si addormenta nel letto con la sigaretta accesa. Muore intossicata

Forse si èta o forse è stata colta da un malore mentre si trovava nelcon la. Si è così sprigionato un principio diche purtroppo è costato la vita ad una donna di 70 anni, Patrizia Cozzolino, deceduta verosimilmente per le complicazioni di un’intossicazione dovuta al fumo inalato all’interno della suada, in via Boheme, nel quartiere Padulli. Un tragico incidente, che ha fatto accorre sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato che stanno ora compiendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio. L’allarme è scattato attorno alle 16 dell’altro ieri, quando il figlio della 70enne ha fatto rientro dopo il lavoro. Entrando nell’appartamento, l’uomo si è accorto che da sotto la porta delladadella madre – che non era stata chiusa a chiave – si stava propagando rapidamente del fumo.