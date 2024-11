Corrieretoscano.it - Il vento forte spazza la provincia di Pisa: danni per mareggiate e alberi caduti

– Situazione problematica indiper il maltempo nell’ambito dell’allerta arancione per. La situazione più critica a Marina didove ildi libeccio ha riversato sul lungomare onde e parte della massicciata e dei sassi della spiaggia. Sul posto è arrivato anche il sindaco. Michele Conti per un sopralluogo della situazione.per lea Marina di(foto FB Michele Conti)Ma anche alll’interno ilha colpitofra rami pericolanti,su strada e dissesti statici dai palazzi. Circa venti gli interventi più urgenti in particolare nei comuni di, San Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato e Crespina-Lorenzana.Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i luoghi dell’inter