Grande Fratello i nominati e le polemiche del 19 novembre | Lorenzo datti una regolata

Puntata delturbolenta, quella di martedì 19. Puntata nella quale inevitabili protagonisti sono stati come di consueto Shaila Gatta,Spolverato, Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Gelosie e intrighi per quest’ultima coppia, al centro del gossip perché Stefano Tediosi, già tentatore di Temptation Island e attuale frequentazione di Federica, ha raccontato di aver saputo che la ragazza ha frequentato Antonio Fico parallelamente a lui. Insomma, un quadro alquanto ingarbugliato. Che si è arricchito di nuovetrash proprio con il faccia a faccia fra Federica e Antonio, con tanto di intervento del di lei ex fidanzato Alfonso. “Non abbiamo i sottotitoli di Temptation Island, quindi smettiamola” ha poi chiosato il conduttore Alfonso Signorini. Insomma, un quadretto imbarazzante.