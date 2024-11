Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, faccia a faccia tra Federica e Antonio: Alfonso lo asfalta | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Petagna incontraFico al. La ex concorrente di Temptation Island deve rispondere alle “accuse” del cugino di Titty che ha rivelato di diversi baci scambiati dopo l’esperienza di “Temptation Island”., il confronto tranel giardino delincontra a sorpresa. «Tu dopo le tue dichiarazioni hai detto che il nostro bacio c’è stato dopo un’ubriacatura» – sono le prime parole diche viene immediatamente interrotto da.«Ti senti uomo a fare una cosa del genere e vai fallo» domandaadche replica «sono qui per rispetto a Stefano, adche sta soffrendo. Dire che il nostro è stato un bacio d’ubriachezza, allora sei stata ubriaca per 3 settimane? Ci siamo frequentati per 3 settimane».