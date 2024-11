Spazionapoli.it - Gilmour: “Scudetto? Un sogno, ma è ancora presto”, poi le parole bellissime su Conte

Billy, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua Scozia: a riportare la sua intervista è l’edizione odierna di Tuttosport.In casa Napoli è grande attesa per il ritorno in campo, dopo la terza sosta di stagione per gli impegni delle Nazionali: ad attendere gli azzurri è il big match di campionato contro la Roma. Il fischio d’inizio del match è previsto per domenica, allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18:00, ma la piazza non vede l’ora di tornare a sostenere i propri beniamini, così come dimostrato dai dati sui biglietti venduti, che parlano di uno stadio effettivamente quasi tutto esaurito.I tifosi azzurri si aspettano il ritorno, dal primo minuto, di Stanislav Lobotka, che nelle prossime ore tornerà a Napoli dopo la vittoria della sua Slovacchia contro l’Estonia (qui per tutti i dettagli).