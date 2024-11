Ilgiorno.it - Giardiniere frontaliere cade dalla scala mentre pota un albero: è in pericolo di vita

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 20 novembre 2024 –appoggiata all’e vola per quattro metri:varesino gravissimo. L’incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, nel giardino di un’abitazione privata in via Crossiggia a Muzzano, paesino nelle vicinanze di Lugano. Il ferito è un 44enne residente in provincia di Varese. L’uomo, secondo quanto comunicatoPolizia cantonale in una nota, stava eseguendo dei lavori ditura a una pianta, su unaappoggiata all’. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso l’equilibrio, precipitando per circa quattro metri. Tremendo l’impatto contro il terreno. Sul posto, chiamati da alcuni testimoni, sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce verde. Dopo le prime cure, ilè stato portato d’urgenza all’ospedale di Milano, dove si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva.