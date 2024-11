Agi.it - Freddo e neve, ma migliora nel weekend

AGI - Aria artica in discesa sull'Europa con calo termico eanche in Italia, ma è previsto un nettomento dal. Una massa d'aria di estrazione artica sta spazzando l'Europa, pilotata da una profonda struttura depressionaria centrata sul mar Baltico: condizioni meteo in peggioramento nei prossimi giorni in Italia, che sarà attraversata da due fronti freddi. Tra giovedì e venerdì è previsto il calo termico più importante su tutta la Penisola, con valori che scenderanno anche di 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Attesalocalmente anche abbondante sulle Alpi, specie nei settori di confine, e fiocchi che potranno cadere anche a bassa quota soprattutto al nord-ovest. A seguire, maltempo verso il centro-sud e qualche nevicata a quote medie lungo l'Appennino.