Rompipallone.it - Firma con l’Inter dopo la cessione di Thuram, il problema

Leggi su Rompipallone.it

Ladi Marcuse ilche attanaglia il club nerazzurro, siamo di fronte a una svolta di calciomercatoSpesso, tra i parametri zero, Beppe Marotta ha pescato delle vere e proprie pepite d’oro. Ed è stato così sicuramente per Marcus, una delle intuizioni più azzeccate della sua lunga carriera. Un innesto che in pochi avrebbero immaginato così devastante con la maglia nerazzurra, con la quale è stato ripetutamente protagonista, a suon di gol, assist e giocate di altissimo livello.Un arrivo, quello del francese a Milano, che è stato ritardato di due anni, come si ricorderà. Già nel 2021 i nerazzurri avrebbero voluto mettere le mani su di lui, ma poi ci si mise un grave infortunio, per l’allora giocatore del Borussia Monchengladbach, a cambiare i piani. Marotta avrebbe però continuato a seguirlo, iniziando a coltivare la pazza idea del colpo gratis, vedendo che il calciatore non intendeva rinnovare con il suo club.