Fermana, da risolvere il problema del gol

E’ tornata al lavoro laal Firmuma Village dopo il pari interno con il Sora. Un successo al Recchioni che manca dallo scorso aprile, era ancora Serie C e il 14 aprile ad alimentare le speranze di salvezza, poi naufragate tra Juve Next Gen e Pescara, arrivò proprio all’ultimo minuto la rete di Niang. Ma il pubblico di fede gialloblù non ha mai mancato l’appuntamento, è sempre stato presente anche in questa prima parte di stagione con presenze stabilmente a quattro cifre e punte oltre i 1700 spettatori. Manca il successo quello che domenica Boscolo, estremo del Sora, ha negato con due balzi felini nel finale su Bianchimano e Mavrommatis. Ma tanto pensare a quello che poteva essere e non è stato non porta a nulla di concreto. C’è solo da riesaminare nei dettagli la gara e concentrarsi sulla sfida di domenica ad Avezzano.