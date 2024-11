Gaeta.it - Eccellenze Europee: un premio dedicato al ricordo di David Maria Sassoli a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì 27 novembre, presso la sede di collegamento del Parlamento Europeo in via Quattro Novembre a, si terrà la prima edizione del”. L’evento, organizzato e promosso dal presidente dell’Associazione AssoTutela, Michel Emi Maritato, si propone di riconoscere e valorizzare personalità di spicco provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione Europea. Questa iniziativa rappresenta un’evoluzione dell’ormai notoItaliane”, attivo da oltre quattordici anni, e porterà sul palco figure di rilevanza nazionale e internazionale.Un evento in onore diIl” èalla memoria di, noto politico e giornalista italiano, scomparso l’11 gennaio 2022. Maritato, nella presentazione dell’evento, ha evidenziato l’importanza di celebrare l’eredità di, che aveva un ruolo cruciale nei rapporti tra Italia e Unione Europea.