Dilaga la protesta sociale. Oggi stop di medici e infermieri

Scalpore ha sollevato l’appello recente del leader della Cgil Maurizio Landini alla rivolta. Ma di fatto è già in atto. Mai novembre forse si ricorda più nero come quello che stiamo vivendo.Sono 1,2 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero nazionale di 24 ore dei, dirigenti sanitari,e altre professioni sanitarie indetto per.Lo riferiscono Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e glied altre professioni sanitarie del Nursing Up che hanno proclamato l’astensione e che manifestano a Roma in Piazza SS Apostoli.In piazza ci sarà anche la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli Odontoiatri. “A rischio – dicono le sigle sindacali – tutti i servizi di assistenza, esami radiografici (50mila), 15mila interventi chirurgici programmati e 100mila visite specialistiche.