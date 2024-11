Gaeta.it - Cisterna divenuta “città cardioprotetta”: installati undici defibrillatori per salvare vite

ha avviato un'importante iniziativa per potenziare la sicurezza sanitaria dei suoi cittadini. Grazie a una convenzione stipulata con l'associazione Latina Cuore ODV, laha installatosemiautomatici in vari punti strategici. Questo progetto non solo mira a rendere la comunità più sicura, ma introduce anche corsi di formazione per i cittadini, affinché possano intervenire in caso di emergenze cardiache.Rete dinelladiL'Amministrazione Comunale diha inaugurato il nuovo progetto per la salute pubblica martedì 19 novembre. Durante l'evento, sono stati presentati i primi, posizionati in luoghi di grande affluenza: uno vicino al Palazzo dei Servizi di via Zanella, uno presso la farmacia comunale di San Valentino, uno al Cimitero comunale e uno alla Stazione ferroviaria.