Ciclismo, rottura tra Van Gils e la Lotto Dstny

Roma, 20 novembre 2024 - C'era una volta unnel quale i contratti avevano un peso specifico massivo. Ormai sempre più spesso non mancano invece i casi di accordi destinati a diventare carta straccia per l'interferenza di altre squadre o per divergenza di vedute sull'aspetto economico: il secondo è il caso di Maxim Van, ai ferri corti con la. I dettagli Il classe '99 è praticamente cresciuto nella squadra belga, con la quale nel 2024 ha vinto la sua prima gara World Tour, la Eschborn-Frankfurt, a coronamento di una crescita già evidenziata da diversi piazzamenti interessanti nelle Classiche: su tutti il settimo posto alla Milano-Sanremo 2024 e soprattutto il quarto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2024. Tutto ciò sembrava solo l'inizio di un promettente sodalizio con vista sulle corse di un giorno, ma qualcosa si è rotto nelle ultime ore, quelle in cui è emersa la volontà di Vandi interrompere con anticipo il contratto con la, valido fino al 2026.