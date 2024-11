Spazionapoli.it - “Ci sono stati contatti”: futuro Kvara in bilico, arriva il retroscena dalla Spagna

Leggi su Spazionapoli.it

Ilditskhelia resta uno dei temi caldi di casa Napoli: in queste orete le ultime proprio. Resta al centro del chiacchiericcio mediatico ildi Khvichatskhelia, cosi come ormai da mesi. Ildel georgiano è uno degli argomenti di discussione che stanno animando la piazza partenopea ormai da tempo. Da un lato c’è il calciatore che aspetta un riconoscimento economico ormai da tempo, dall’altra parte il Napoli che ha in mente una proposta che, però, non si avvicina a quelle chele richieste del calciatore.A queste condizioni, come ormai noto, l’affare non si chiude. Nelle scorse settimane si è parlato di un incontro tra dirigenza ed entourage, con le parti che si sarebbero di fatto avvicinate e dimostrate l’interesse dire a chiudere l’affare.