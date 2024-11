Ilrestodelcarlino.it - Centro sportivo, firmata la convenzione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La firma sullacon il Comune di Nonantola sancisce la fine del lungo iter procedurale e l’inizio della fase più concreto del sogno canarino. Da questo momento il Modena può organizzare la cantierizzazione nell’area di Bagazzano, precedentemente acquisita. Lo aveva annunciato l’amministratore delegato sport Matteo Rivetti, poco più di una settimana fa: "Siamo pronti a partire con il primo stralcio dei lavori per portare prima squadra e sede a Nonantola. Troppo importante per noi crescere nelle strutture anche per far fronte ai problemi dello Zelocchi". Questo è dunque il primo obiettivo. Il Modena ha sempre pensato e voluto avviare i cantieri entro la fine dell’anno 2024 (sperava un pelo prima ma la burocrazia è quella che è), dal primo giorno di lavoro dovranno trascorrere almeno 18 mesi nelle intenzioni e nelle speranze dei Rivetti per vedere ilcompletamente terminato e pronto anche ad ospitare le squadre giovanili che faranno parte del progetto a più ampio raggio.