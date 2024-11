Oasport.it - BJK Cup, Italia-Slovacchia 1-0: Lucia Bronzetti imperiale, battuta Hruncakova

Una splendidaal Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna), sede dell’edizione 2024 della BJK King Cup, massima competizione tennistica femminile per nazioni. Nella finale tra, che mette in palio l’ambito titolo, la giocatrice romagnola (n.78 del mondo) ha portato a casa il primo punto della sfida, piegando con il punteggio di 6-2 6-4 Viktoria(n.238 del ranking) in 1 ora e 23 minuti di gioco.Una prestazione diligente e convincente dell’na, in grado di attuare il piano tattico della pre-partita alla perfezione: far giocare più punti possibili all’avversaria, in chiara difficoltà negli spostamenti e decisamente più abile a colpire la palla da ferma. In questo modo, la nostra portacolori ha conquistato il successo e ora Jasmine Paolini, contro Rebecca Sramkova, ha la possibilità di far calare il sipario.