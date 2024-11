Ilfattoquotidiano.it - Beko, Tibaldi (Fiom-Cgil): “Da un anno Ministero rassicura sulla tutela dei lavoratori, oggi l’azienda annuncia proprio qui 2000 licenziamenti”

, ex Whirlpoolpresso questol’intenzione di licenziare 1935 persone su 4mila e di chiudere due stabilimenti. Questo dopo undizioni da parte del, che ha sostenuto di aver agito la cosiddetta golden power e che avrebbe impedito ogni licenziamento”, così Barbara, segretaria nazionaledopo che, al tavolo ministeriale aldelle imprese e del Made in Italy, hato circaesuberi. “chiediamo, cosa intende fare ilfare per proteggere il tessuto industriale di questo paese? Per quanto riguarda inoi faremo la nostra parte e da domani in quegli stabilimenti non si lavorerà finché inon sarritirati”.L'articolo): “Da undeiqui” proviene da Il Fatto Quotidiano.