Ambasciate agricole in Veneto | una visita per scoprire l’eccellenza locale

L'agricoltura veneta è al centro dell'attenzione internazionale con ladi tredicistraniere. I rappresentanti diplomatici esploreranno le aziendedella regione, unite sotto l'egida di Confagricoltura, per approfondire il tema della multifunzionalità nel settore primario. L'incontro finale, previsto per domani 21 novembre, si terrà a Montegalda e vedrà la partecipazione di esperti del settore e dell'assessore regionale Federico Caner.Un incontro all'insegna della multifunzionalitàL'appuntamento, fissato per le ore 11 presso l'agriturismo Villa Feriani, rappresenta un momento cruciale per lo scambio di esperienze e iniziative nel campo agricolo. La delegazione composta da consiglieri agricoli dellestraniere include rappresentanti di Spagna, Svezia, Malta, Ecuador, Ungheria, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Israele, Messico, Serbia, Filippine e Kenya.