Ilfattoquotidiano.it - Amadeus archivia ‘Chissà chi è’ e sperimenta due nuovi format, in prima serata e in access. Anteprima FQMagazine

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“C’è sempre il tempo dire. Lo facevo in Rai, tanto che ho fatto riposare ‘I soliti ignoti‘ e riportato in luce ‘Affari Tuoi‘, e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testareinediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando”, ha dichiaratoin un’intervista al settimanale “Chi”.può confermare che il conduttore sta davvero lavorando a dueprogetti, la famosa voglia dizione frenata per ragioni di tempo, per questioni contrattuali, forse anche alla ricerca inziale di una fase cuscinetto, è tornata al centro della scena.Possiamo anticipare che sono in arrivo nei primi mesi del 2025 duetitoli condotti dall’ex direttore del Festival di Sanremo. Uno show destinato alla, sul titolo e sul genere le bocche sono cucite, e un nuovo programma destinato all’prime time.