Al Cinema Eden via alla rassegna "E se non fossi nato pratese"

Prato, 20 novembre 2024 - Prenderà il via lunedì 25 novembre alle ore 21 latografica "E se non", organizzata dal Comune di Prato presso ildi via Benedetto Cairoli. Quattro gli appuntamenti in programma, per quattro lunedì consecutivi fino al 16 dicembre, tutti a ingresso gratuito, durante i quali oltre ad assistereproiezione dei film, sarà possibile incontrare attori, registi e produttori che prenderanno parte alle serate. La, il cui titolo è direttamente ispirato a una frase di Curzio Malaparte, con la quale intendeva dire che se non fossenon sarebbe mai, pur essendo in realtà un grande artista, autore di libri e anche di film, sottolinea che Prato, distretto tessile di fama nazionale e mondiale, è una città ricca di cultura e di persone che da sempre fanno cultura sotto svariate forme.