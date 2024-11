Anteprima24.it - “Voice of Heritage”, il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento porta a New York la tradizione sannita

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLadei canti beneventani arriva per la prima volta a Newcon una due giorni organizzata daldi Musica “” (), oggi e domani, 19 e 20 novembre, 2024. Il progetto si intitola “s of: From Beneventan Manuscripts to Modern Music, Through the Lens of Innovation” e celebra l’eredità degli antichi canti documentati nei manoscritti beneventani con un focus sulla loro evoluzione nella musica contemporanea. Un’occasione unica – rivolta non solo alla comunità italiana – che permetterà di scoprire la ricchezza del Canto Beneventano, risalente al VII-VIII secolo.Oggi, martedì 19 novembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura si terrà una discussione sui manoscritti moderata dalla docente di musicologia Luisa Nardini, The University of Texas, Austin.