Viaggio a Cipro, l'isola in cui è sempre primavera

Un’che incanta con il suo intreccio di miti, storia e bellezze naturali:è il luogo dove il fascino del Mediterraneo si unisce alla leggenda, in particolare quella della dea Afrodite, nata, secondo la tradizione, proprio dalle acque cristalline dell'. Situata più vicina al Medio Oriente che all’Europa,è la terzadel Mediterraneo per estensione (dopo Sicilia e Sardegna), e nei suoi 9.250 km² si mescolano cultura greca, influenze orientali e vestigia di civiltà antiche.Con un clima mediterranneo che la rende ideale per una visita in qualsiasi stagione dell'anno, l’offre itinerari tra siti archeologici preservati come gioielli, villaggi tradizionali e un mare cristallino dove è possibile immergersi anche d’inverno. Perché sì, aregna un clima mite con temperature che si aggirano intorno ai 26°C a novembre e ai 20°C a dicembre, e che la rendono la destinazione perfetta per godersi ancora per un po’ il tepore del sole senza però dover viaggiare verso mete lontane.