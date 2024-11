Ilgiorno.it - Van De Sfroos e i suoi 49 frammenti di vita

Quarantanove brani sono probabilmente troppi per un concerto. Ma di sicuro sabato prossimo Davide Van Deal Forum non trascurerà nulla della recente antologia “Van De Best” e i 25 anni di canzoni che si porta dietro. "Ho registrato nuovamente queste canzoni mosso dal desiderio di rimisurarmi con loro – spiega il cantautore laghée –. Anche se il passato non passa poi tanto, in quanto ti resta attaccato addosso pure se pensi di essertelo dimenticato. Sulla soglia dei sessant’anni, ho pensato che fosse arrivato il momento di guardarmi indietro, senza rinnegare niente perché sono tutte canzoni figlie del momento in cui sono nate. Alla fine di una lunga e attenta cernita, ho selezionato questi 49direincidendoli tutti in duplice così da poter scegliere poi la migliore. Insomma, 100 tracce o giù di lì nate da una vera full immersion".