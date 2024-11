Lanazione.it - “Unoaerre Experience – Oltre il Gioiello”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 novembre 2024 – Sabato 16 novembre, presso la sede diIndustries ad Arezzo, si è svolto “il”, un evento che ha permesso per la prima volta dopo molti anni di entrare nel cuore della storica azienda orafa. Dipendenti, familiari e amici hanno vissuto un’occasione unica per scoprire da vicino la maestria artigianale e l’innovazione tecnologica che rendonoun simbolo dell’eccellenza Made in Italy. L’evento ha regalato ai partecipanti un accesso esclusivo agli spazi produttivi dell’azienda, una possibilità rara e preziosa. Durante il tour guidato, gli ospiti sono stati accompagnati attraverso le principali fasi della lavorazione orafa, esplorando un processo che intreccia tradizione, innovazione e attenzione ai dettagli. Maria Cristina Squarcialupi, Presidente di, ha commentato: “Con l’Open Dayilabbiamo voluto aprire le porte della nostra azienda dopo tanti anni per condividere non solo la nostra tradizione orafa, ma anche i valori che ci guidano ogni giorno: passione, cura e innovazione.