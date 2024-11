Lanazione.it - Un nuovo corso della Scuola Sant'Anna e Federsanità per formare medici consulenti tecnici

Pisa, 19 novembre 2024 - Lahanno siglato un accordo di collaborazione, per promuovere, congiuntamente, undi Alta Formazione rivolto a professionisti del settore medico con l’obiettivo di approfondire temi quali i fondamenti del processo civile e penale, la conciliazione e i modelli alternativi di risoluzione delle controversie e l'attività di consulenza tecnica e la perizia. Ilsi rivolge, in particolar modo, ai professionisti che, a vario titolo, siano coinvolti nella gestione del contenzioso medico-legale in tema di responsabilità professionale, al fine di garantire la migliore difesa delle Aziende Sanitarie. La prima edizione è in programma per l’inizio del 2025 e, a breve, sarà reso disponibile il bando di selezione sul sitoSuperiore