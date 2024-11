Lettera43.it - Ue, l’appello di Monti e Prodi: «Fitto e Ribera candidati qualificati, superare le tensioni»

Di fronte allo stallo delle nomine Ue, dove a causa di veti incrociati tra Popolari e Socialisti non è ancora stato dato il via libera aicomponenti della Commissione, gli ex premier Marioe Romanohanno fatto un appello affinché i partiti lascino da parte lee si concentrino sulle qualifiche di Raffaelee Teresa, i due politici su cui si stanno consumando gli scontri. Da una parte, infatti, i Socialisti non vogliono l’esponente di Fratelli d’Italia, ritenuto troppo a destra e di una forza politica che non fa parte della maggioranza. Dall’altra i Popolari, soprattutto spagnoli, hanno preso di mira la fedelissima del premier Sanchez. E così, da settimane, c’è una situazione di immobilismo da cui non si vede via d’uscita.La nota congiunta di: «Prevalga la responsabilit໫Abbiamo auspicato per anni che le scelte dell’Unione europea fossero animate dal dibattito tra le forze politiche, anche per accrescere nei cittadini la consapevolezza delle grandi poste in gioco.