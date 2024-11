Justcalcio.com - Sergi Roberto ‘rinasce’ a Como: il timoniere di Cesc Fábregas… e il migliore d’Europa

2024-11-19 14:35:29 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Nessuno nei maggiori campionati europei ha i numeri dinel ‘controllo’ e nella ‘protezione’ della palla. L’ex giocatore del Barcellona, ??ormai diventato un punto fermo del centrocampo del1907 diFábregas, Ha i migliori dati in Europa per quanto riguarda i fatturati. Per non subirli, ovviamente. Non lo perde. Tra i centrocampisti è il. di gran lunga. 0,00 sconfitte a partita secondo i dati DRIBLAB.Dati DRIBLAB.“Durante l’estate sono arrivate offerte molto varie, di tutti i tipi,” ha dichiaratoin un post sul suo account Linkedin. Per il nazionale spagnolo era importante provare un altro grande campionato in Europa oltre la Spagna.