Ilfattoquotidiano.it - Samuele Bersani torna sui social dopo lo stop per motivi di salute: “I vostri messaggi così pieni di affetto mi hanno mostrato quanto siamo uniti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

to a far sentire la propria “voce”, anche se scritta, suiper ringraziare i fan. Aveva, infatti, destato molta preoccupazione ilo pubblicato dal cantautore alla vigilia della partenza del tour nei teatri sold out. “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile – ha scritto – e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema diche mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce”.Da quel momento una ondata die solidarietà che l’artista ha voluto raccogliere per poi ringraziare con un nuovo post sui: “In un tempo sospeso che si dilata e si restringe al ritmo di esperienze e pensieri imprevisti, idimiconcretamentesia stretto il nodo che ci tiene, anche da lontano, in tutte le ore incerte e nei giorni traballanti.