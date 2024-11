Lapresse.it - Roma, incendio in un appartamento a Ostia: un morto

I vigili del fuoco disono intervenuti alle 7 di questa mattina in via Vincenzo Petra () per l’di unal primo piano di una palazzina di quattro. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno subito soccorso un uomo che si trovava all’interno dell’abitazione. Intervenuti gli operatori del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Spento l’, l’è stato dichiarato completamente inagibile. In corso le attività di polizia giudiziaria con le forze dell’ordine.