Refrontolo. Infortunio sul lavoro in via Mulinetto: morti Marino Gazzola

Tragico incidente mortale in un cantiere edile in Veneto. L’sulè occorso in via. Durante i lavori all’interno di un cantiere edile impegnato nella costruzione/ristrutturazione di un fabbricato civile,, 69 anni, della società ediledi Altivole, è precipitato da un’altezza di circa 5 mt, ed è deceduto sul colpo a causa del forte trauma cranico.Inutile ogni soccorso prestato dal personale del Suem 118. Pernon c’è stato nulla da fare. Sul posto Carabinieri e i tecnici dello SPISAL dell’Ulss 2 dovranno ricostruire la dinamica e verificare se tutti i requisiti sulla sicurezza fossero attivi.